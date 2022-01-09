09 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep’te lise öğretmeni öğrencisine tekme tokat saldırdı! Valilikten açıklama geldi

Gaziantep’te lise öğretmeni öğrencisine tekme tokat saldırdı! Valilikten açıklama geldi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.01.2022 17:07
Gaziantep’te bir lise öğretmeninin öğrencisine tekme tokat saldırdığı anlar telefon kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada oldukça tepki toplarken Gaziantep Valiliği, olaya dair harekete geçti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Bostancık Anadolu Lisesi'nde görev alan bir öğretmen, ders esnasında öğrencisini tekme tokat saldırdı. Gözü dönen öğretmenin öğrenciyi öldüresiye dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasına kaydetti.

TEKME TOKAT SALDIRDI

Öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atması görüntülerde yer alırken, görüntüler sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye öğretmenin tekme atmasıyla son buldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Vali Gül, "Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gözü dönen öğretmen dehşet saçtı
Gözü dönen öğretmen dehşet saçtı
9 Ocak hava durumu | Meteorolojiden kar yağış uyarısı!
9 Ocak hava durumu | Meteorolojiden kar yağış uyarısı!
Ayırmak isterken kurban oldu! İşte katilin cezası
Ayırmak isterken kurban oldu! İşte katilin cezası
Son kartpostalcılar anlattı
Son kartpostalcılar anlattı
Temel Karamollaoğlu hastanede
Temel Karamollaoğlu hastanede
Elinden çakmak düşünce keşfetti! Meydan okudu
Elinden çakmak düşünce keşfetti! Meydan okudu
Baba dayağından kaçan kız balkondan atladı
Baba dayağından kaçan kız balkondan atladı
Özel tuvaletin özel müşterileri!
Özel tuvaletin özel müşterileri!
Kesik başlardaki iplerin sır perdesi kalktı
Kesik başlardaki iplerin sır perdesi kalktı
Deniz sefası sonu oldu!
Deniz sefası sonu oldu!
Kovid miyim? Grip mi? İşte belirtiler...
Kovid miyim? Grip mi? İşte belirtiler...
Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş etti
Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş etti
Daha Fazla Video Göster