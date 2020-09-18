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Gaziantep'te komşuları tarafından öldüresiye dövülen küçük çocuk yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı

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Giriş: 18.09.2020 17:54
Güncelleme:18.09.2020 18:46
Gaziantep'te komşuları tarafından acımasızca dövülen küçük çocuk yaşadığı dehşet anlarını A Haber'e anlattı. Arkadaşının ailesi tarafından garajda köşeye sıkıştırılan çocuğunun çığlık sesleni duyan anne ise koşarak oğlunu kurtardı. Darp edilen çocuğun annesi oğlunu acımasızca döven kişilerin ise koronavirüs hastası olduklarını daha öncede bu şahısların evine gelip kendilerini tehdit ettiklerini söyledi. İşte güvenlik kamerasına yansıyan o yürek sızlatan darp anları ve olayın perde arkası...

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