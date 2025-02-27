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Gaziantep’te karbonmonoksit faciası! Sobadan sızan gaz 3 kardeşin sonu oldu

Gaziantep'te karbonmonoksit faciası! Sobadan sızan gaz 3 kardeşin sonu oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 11:01
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Gaziantep’te karbonmonoksit faciası! Sobadan sızan gaz 3 kardeşin sonu oldu
Sobadan sızan gaz 3 kardeşin sonu oldu
Sobadan sızan gaz 3 kardeşin sonu oldu
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