Gaziantep’te karbonmonoksit faciası! Sobadan sızan gaz 3 kardeşin sonu oldu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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