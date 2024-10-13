13 Ekim 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Gaziantep'te aile katliamı: 6 ölü! Tabutlar yan yana dizildi göz yaşları sel oldu

Gaziantep'te aile katliamı: 6 ölü! Tabutlar yan yana dizildi göz yaşları sel oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2024 15:43
Gaziantep'teki aile katliamında hayatını kaybeden baba, anne ve 4 çocuk, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Yan yana 6 tabutun dizildiği cenaze namazında göz yaşları sel oldu. 4 çocuğu ve eşini öldürdükten sonra canına kıyan baba arkasında birçok cevapsız soru bıraktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tabutlar yan yana dizildi
Tabutlar yan yana dizildi
A Haber polise saldırının yapıldığı yerde
A Haber polise saldırının yapıldığı yerde
Obezite birçok hastalığa sebebiyet veriyor
Obezite birçok hastalığa sebebiyet veriyor
Görenler şaşıp kalıyor! Esrarengiz yol
Görenler şaşıp kalıyor! Esrarengiz yol
Tam 60 yıllık hayat arkadaşlığı
Tam 60 yıllık hayat arkadaşlığı
Siirt’te bin 443 uyuşturucu hap ele geçirildi
Siirt’te bin 443 uyuşturucu hap ele geçirildi
Kazada ölen doktor Edirne’de defnedildi
Kazada ölen doktor Edirne'de defnedildi
Cizre’de Çocuklarımızı şiddetten nasıl koruyacağız Sempozyumu
Cizre'de “Çocuklarımızı şiddetten nasıl koruyacağız” Sempozyumu
Aranması olan taksi şoförü yakalandı
Aranması olan taksi şoförü yakalandı
AK Parti’nin acı günü! Erdoğan’dan taziye mesajı
AK Parti'nin acı günü! Erdoğan'dan taziye mesajı
Kestane festivali! Renkli görüntüler
Kestane festivali! Renkli görüntüler
Sürü halinde görüntülendiler
Sürü halinde görüntülendiler
Daha Fazla Video Göster