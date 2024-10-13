Gaziantep'te aile katliamı: 6 ölü! Tabutlar yan yana dizildi göz yaşları sel oldu

Gaziantep'teki aile katliamında hayatını kaybeden baba, anne ve 4 çocuk, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Yan yana 6 tabutun dizildiği cenaze namazında göz yaşları sel oldu. 4 çocuğu ve eşini öldürdükten sonra canına kıyan baba arkasında birçok cevapsız soru bıraktı.

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