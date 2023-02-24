Gaziantep İslahiye’de kalıcı konutlar için ilk kazmalar vuruldu

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi. Devlet millet el le yaraları sarmak için çalışıyor. Vatandaşların hızlı şekilde evlerine kavuşması için çalışmalar başladı. Islahiye’de konutlar için ilk kazmalar vuruldu. Değirmencik Mahallesi’nde 399 konut inşa edilecek. Proje içerinde sosyal donatı alanları da olacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.

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