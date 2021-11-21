Garajdan çıkan hayrete düşürdü! Türkiye'nin en büyüğü | 1996 yapımı...

Makine mühendisi Ahmet Atlas'ın garajından çıkan şey görenleri şaşkına uğrattı. Atlas, Fransa'da Türk bayrağı dalgalansın diye yaptığını belirtirken "1996 yılında yaptım tam 1 sene sürdü" ifadelerini kullandı. Garajda bir de TRT dizisinden tanıdığımız ünlü bir uçak da var. İşte o garaj...

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