Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ'a yasa dışı bahis operasyonu

Gaga Bulut olarak tanınan sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Altuğ'un yasa dışı bahis oynatan sitelerin reklamlarını yaptığı iddia edildi. Altuğ hakkında daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma yürütülmüştü.

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