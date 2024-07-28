Futbol sadece futbol mu? | PROPAGANDA

Futbol sizce sadece bir oyun mu? Yoksa savaşlar çıkarıp savaşlar bitirecek, milyonları peşinden sürükleyecek kadar güçlü bir akım mı? Propaganda'nın bu haftaki bölümünde futbolun kitleler üzerindeki etkisi ele alındı.

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