- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Fransa'nın ölüme terk ettiği Zekeriya Kılınç'a Türkiye sahip çıktı | Video
Fransa'nın Lyon şehrinde yaşayan Karamanlı 3 çocuk babası 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç, kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.
FİŞİ ÇEKİLMEK İSTENDİ
Doktorlar, kalbi atıp fonksiyonlarının devam etmesine rağmen beyin fonksiyonları durduğu gerekçesiyle Türk vatandaşının, bağlı olduğu yaşam destek ünitesinin fişini çekmek istiyordu.
Kılınç'ın ailesi ise Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu'nun gönderdiği doktorun yaptığı muayenede hala şansı olduğunu söylemesi üzerine buna karşı çıkmış, bu yüzden Zekeriya'nın Türkiye'ye götürülerek orada tedavi edilmesini talep etmişti.
LYON BAŞKONSOLOSLUĞU YALNIZ BIRAKMADI
Sürecin en başından beri Kılınç'ı yalnız bırakmayan Lyon Başkonsolosluğu, son olarak gurbetçi vatandaşı havalimanına götürecek ambulansı dahi ayarlayarak, Zekeriya Kılınç'ın tedavi için Türkiye'ye gönderilmesinde büyük rol oynadı.
TÜRKİYE UÇAK YOLLADI
33 yaşındaki Karamanlı gurbetçiyi almak için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçak, Kılınç'ı alarak Türkiye'ye getirdi...
İLK DEĞERLERİ OLUMLU
Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla alınarak perşembe gecesi Türkiye'ye getirilen ve tedavi altına alınan Zekeriya Kılınç'ın, ilk değerlerinin pozitif olduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.