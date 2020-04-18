Fransa'nın ölüme terk ettiği Zekeriya Kılınç'a Türkiye sahip çıktı | Video

Fransa'da yaşayan 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç, geçirdiği kalp krizi sonrası ölüme terk edildi. Lyon Başkonsolosluğu'nun gönderdiği doktorun yaptığı muayenede hala şansının olduğunun belirtilmesi üzerine eşi Türkiye'den yardım istedi. Zekeriya Kılınç, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Fransa'nın Lyon şehrinde yaşayan Karamanlı 3 çocuk babası 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç, kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

FİŞİ ÇEKİLMEK İSTENDİ

Doktorlar, kalbi atıp fonksiyonlarının devam etmesine rağmen beyin fonksiyonları durduğu gerekçesiyle Türk vatandaşının, bağlı olduğu yaşam destek ünitesinin fişini çekmek istiyordu.

Kılınç'ın ailesi ise Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu'nun gönderdiği doktorun yaptığı muayenede hala şansı olduğunu söylemesi üzerine buna karşı çıkmış, bu yüzden Zekeriya'nın Türkiye'ye götürülerek orada tedavi edilmesini talep etmişti.

LYON BAŞKONSOLOSLUĞU YALNIZ BIRAKMADI

Sürecin en başından beri Kılınç'ı yalnız bırakmayan Lyon Başkonsolosluğu, son olarak gurbetçi vatandaşı havalimanına götürecek ambulansı dahi ayarlayarak, Zekeriya Kılınç'ın tedavi için Türkiye'ye gönderilmesinde büyük rol oynadı.

TÜRKİYE UÇAK YOLLADI

33 yaşındaki Karamanlı gurbetçiyi almak için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçak, Kılınç'ı alarak Türkiye'ye getirdi...

İLK DEĞERLERİ OLUMLU

Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla alınarak perşembe gecesi Türkiye'ye getirilen ve tedavi altına alınan Zekeriya Kılınç'ın, ilk değerlerinin pozitif olduğu belirtildi.