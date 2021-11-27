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Foley sanatçısı Ali Ören’in inanılmaz hikayesi Dizi ve filmlerin tüm doğal seslerini üretiyor

A Haber
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Giriş: 27.11.2021 11:57
Her bir insan ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken, kimi de bizlere başarı dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Foley sanatçısı Ali Ören çalışma yöntemlerini ve hayat hikayesini A Haber mikrofonlarına anlattı.
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