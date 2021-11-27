Foley sanatçısı Ali Ören’in inanılmaz hikayesi Dizi ve filmlerin tüm doğal seslerini üretiyor

Her bir insan ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken, kimi de bizlere başarı dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Foley sanatçısı Ali Ören çalışma yöntemlerini ve hayat hikayesini A Haber mikrofonlarına anlattı.