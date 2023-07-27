27 Temmuz 2023, Perşembe
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Florida’da okyanus suyu jakuzi kadar sıcak! Körfez akıntısı 2025’e kadar duracak mı?
Aşırı sıcaklar dünyanın dört bir yanını olumsuz etkiliyor. Uzmanlara göre bunun sebepleri arasında insanlar da bulunuyor. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak Körfez akıntısı ise yavaşlamış durumda. Okyanus sıcaklığını dengeleyen bu akıntının durması halinde ise dünya iklim felaketiyle karşı karşıya kalacak