Suudi Arabistan İran'a karşı nükleer güç mü olacak?

Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamalarının ardından ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanan nükleer iş birliği anlaşması, gözleri yeniden Orta Doğu'ya çevirdi. Washington'ın bu adımı, "İran'a karşı yeni bir nükleer strateji mi devreye alınıyor?" sorusunu gündeme taşırken, bölgedeki son gelişmeler ve ABD-Suudi Arabistan hattındaki kritik anlaşma A Haber ekranlarında değerlendirildi. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, Suudi Arabistan'ın uzun süredir bu iş birliğini istediğini, ancak İsrail'in etkisi nedeniyle Washington'ın bugüne kadar mesafeli durduğunu belirterek durumun yeni bir değişimine işaret ettiğini söyledi. Tutar, ayrıca İran savaşının ardından bölgede yeni bir stratejik ve ekonomik düzenin şekillenmeye başladığını vurguladı.