Ankara'da fuhuş operasyonu! 10 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, spa ve masaj salonları üzerinden fuhuş yaptırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. İnternet üzerinden reklam vererek şifreli yöntemlerle müşteri temin ettikleri ve otellerdeki masaj salonlarının özel odalarında fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen spa ve masaj salonlarının mühürlenerek kapatılması için idari işlemler başlatılırken, soruşturma sürüyor.