Meteoroloji uyardı! Sıcaklık düşüyor, yağış başlıyor

Günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı sıcak hava dalgası yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Karadeniz Bölgesi'nde başlayacak yağışlar kısa sürede yurt geneline yayılacak. Kuzeybatıdan Türkiye'ye giriş yapan sistemle birlikte birçok ilde gök gürültülü sağanak beklenirken, bazı bölgelerde hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece birden düşeceği öngörülüyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen iller için vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.