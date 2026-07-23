Muğla'da orman yangını! A Haber yangın bölgesinde

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında alevlere havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıklarken, bölgede 417 personel görev yapıyor. Tedbir amacıyla bir mahallede 10 ev tahliye edilirken, 4 bungalov zarar gördü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, A Haber ekibi yangın bölgesinden son gelişmeleri aktarıyor. Muhabir Sefer Ayçe'nin takip ettiği, kameraman İsa Mustafa Eraslan'ın görüntülediği bölgedeki son durum ekranlara geliyor.