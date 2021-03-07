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Fitoterapi nedir? Kanser tedavisinde bitkilerden nasıl faydalanırız? Uzman isim A Haber'de anlattı
Fitoterapi nedir? Bitkiler tedavide nasıl kullanılır? Kanser tedavisinde bitkilerden nasıl faydalanırız? Kanserle savaşan faydalı bitkiler neler? Fitoterapi uzmanı Dr. Şenol Şensoy A Haber'de "Sağlık Saati" programında detayları anlattı. Ispanak, pırasa, brokoli, zerdeçal ve zeytin yaprağı gibi bitkilerin yararlarından bahsedildi
Fitoterapi nedir? Bitkiler tedavide nasıl kullanılır? Kanser tedavisinde bitkilerden nasıl faydalanırız? Kanserle savaşan faydalı bitkiler neler? Fitoterapi uzmanı Dr. Şenol Şensoy A Haber'de "Sağlık Saati" programında detayları anlattı. Ispanak, pırasa, brokoli, zerdeçal ve zeytin yaprağı gibi bitkilerin yararlarından bahsedildi