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'Fıstığı yediniz geriye leblebi kaldı' tartışması! Çarşıda sandalyeler havada uçtu
İstanbul Beşiktaş'ta arkadaş grubu çerez yüzünden birbirine girdi. "Fıstığı yediniz geriye leblebi kaldı" diye çarşıyı savaş alanına çevirdiler sandalyeler havalarda uçuştu. Güçlükle sonlandırılan kavga kameralara yansıdı.
İstanbul Beşiktaş'ta arkadaş grubu çerez yüzünden birbirine girdi. "Fıstığı yediniz geriye leblebi kaldı" diye çarşıyı savaş alanına çevirdiler sandalyeler havalarda uçuştu.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale etti. Güçlükle sonlandırılan kavga kameralara yansıdı.