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'Fıstığı yediniz geriye leblebi kaldı' tartışması! Çarşıda sandalyeler havada uçtu

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Giriş: 28.07.2020 12:08
Güncelleme:28.07.2020 12:11
İstanbul Beşiktaş'ta arkadaş grubu çerez yüzünden birbirine girdi. "Fıstığı yediniz geriye leblebi kaldı" diye çarşıyı savaş alanına çevirdiler sandalyeler havalarda uçuştu. Güçlükle sonlandırılan kavga kameralara yansıdı.

İstanbul Beşiktaş'ta arkadaş grubu çerez yüzünden birbirine girdi. "Fıstığı yediniz geriye leblebi kaldı" diye çarşıyı savaş alanına çevirdiler sandalyeler havalarda uçuştu.



Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale etti. Güçlükle sonlandırılan kavga kameralara yansıdı.

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