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Fırtına, sağanak ve kar geliyor! Yılbaşında kar yağacak mı? Hava nasıl olacak? Uzman isim anlattı

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 14:38
Fırtına, sağanak ve kar geliyor. 18 kente sarı ve turuncu uyarı yapıldı. Hangi bölgelerde kar yağacak? A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu detayları aktardı. Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, havanın notlarını paylaştı.

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