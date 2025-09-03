Fırında unutulan kek apartmanı dumana boğdu

Olay, Ereğlikapıb Mahallesi Şehit Polis Şükrü Koçak Caddesi 5 katlı Kutlu Apartmanı giriş katındaki Abdullah M.’ye (72) ait ikamette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaşlı adam kek yapmak için girdiği mutfakta yaptığı keki fırına koyup bir süre sonrada unutup evden çıktı. Daha sonra önce fırında unutulan kek yandı, sonra da fırın yandı. Fırının yanmasıyla birlikte daire adete dumanlara boğulurken çok geçmeden dumanlar apartmanı sardı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde kimsenin olmaması üzerine itfaiye ekipleri bir yandan apartmanı tahliye etti, öte yandan da direnin kapısını kırarak eve girdi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Fırında yanan kek kalıbı da ekiplerce dışarıya çıkarıldı. Şans eseri kimsenin etkilenmediği olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN