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FETÖ’cü Zekeriya Öz’e Almanya’da dayak: Utanmadan buralarda geziyor musun?

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Giriş: 22.08.2023 08:44
Güncelleme:22.08.2023 08:44
Fetullahçı Terör Örgütü üyesi firari savcı Zekeriya Öz, saklandığı Almanya'da bir restoranda Türk iş insanı Alber Rıfat Bayraktar tarafından dövüldü. "Utanmadan buralarda geziyor musun?" diyerek Öz'e kafa atıp yumruklayan Bayraktar, "Hiç pişman değilim. Yüreğim soğudu. Bugün olsa yine yaparım." ifadelerini kullandı.
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