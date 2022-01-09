Fethiye'deki 'hortum' kamerada! 2 dakika boyunca...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu. O anlar kameraya da yansıdı. Ayrıca Fethiye Körfezi'ne düşen şimşekler, şehrin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu.

Fethiye'de bugün akşam saatlerinde sağanak sonrası Kızılada'nın yarım mil kadar açıklarında oluşan hortum, heyecan yarattı.

Hortumun görüldüğü anda bölgeden geçenler, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

FETHİYE KÖRFEZİ'NDE ŞİMŞEK

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, Fethiye Körfezi'ne düşen şimşekler, şehrin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu.









