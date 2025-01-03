03 Ocak 2025, Cuma
Ferdi Tayfur şarkısı ile Ankara turu: Bahçeli klasik otomobilinde "Bu Bana Yeter" şarkısını dinledi
Sanat camiası dün (2 Ocak) usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı ile derinden sarsıldı. Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli, duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin klasik otomobilinde Ferdi Tayfur'u dinleyerek Ankara sokaklarında gezdiği anları paylaştı. Sanatçının hayatını kaybetmenin ardından paylaşılan videoda; Bahçeli'nin trafikte seyir halinde olduğu, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinlediği görüldü.