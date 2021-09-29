Fenomen ördek Muchkin'in aylık kazancı dudak uçuklattı! Tiktok ve Instagram'da meşhur oldu

Sosyal medya platformları TikTok ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Muchkin isimli fenomen ördeğin sahibi Krissy Ellis çektiği videolardan kazandığı aylık geliri açıkladı. Ellis'in aylık kazancı dudak uçuklatırken, Muchkin'in sadece Tiktok'ta 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor.