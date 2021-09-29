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Fenomen ördek Muchkin'in aylık kazancı dudak uçuklattı! Tiktok ve Instagram'da meşhur oldu

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Giriş: 29.09.2021 09:18
Sosyal medya platformları TikTok ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Muchkin isimli fenomen ördeğin sahibi Krissy Ellis çektiği videolardan kazandığı aylık geliri açıkladı. Ellis'in aylık kazancı dudak uçuklatırken, Muchkin'in sadece Tiktok'ta 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor.
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