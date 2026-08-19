Fenerbahçe'den minik Göktuğ'a anlamlı jest: Kahraman polisin omuzlarında Kadıköy'ü selamladı

Gençlerbirliği maçında tribünde yaşadığı olayla gündeme gelen minik Fenerbahçeli Göktuğ, Lyon maçı öncesi Ülker Stadyumu'nda özel olarak ağırlandı. Fenerbahçe yönetiminin davetiyle ailesiyle birlikte Kadıköy'e gelen Göktuğ, kendisini tribünde koruyarak güvenli alana taşıyan polis memurunun omuzlarında sahayı turladı. Binlerce taraftarı selamlayan minik taraftarın mutluluğu kameralara yansırken, anlamlı buluşma sporun şiddet ve holiganizme karşı birleştirici mesajına dönüştü.