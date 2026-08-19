İstanbul'un tarihi yokuşları: Her biri ayrı bir hikâye, her adımı ayrı bir manzara

İstanbul’un Fatih, Beyoğlu, Üsküdar ve Beşiktaş ilçelerindeki tarihi yokuşları, dik eğimleri ve geçmişten bugüne taşıdığı hikâyeleriyle dikkat çekiyor. Mahmutpaşa’dan Galip Dede’ye, İcadiye’den Aşiyan’a uzanan yokuşlar, hem İstanbulluları hem de kente gelen ziyaretçileri zorlarken sundukları eşsiz manzaralarla da büyülüyor. Yokuşların isimlerinin ardındaki ilginç hikâyeler ise İstanbul’un çok katmanlı tarihini gözler önüne seriyor.