Tuz Gölü pembeye büründü: Beyaz göl masalsı görüntüsüyle hayran bıraktı

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, yaz aylarında alg ve bakterilerin etkisiyle pembe renge büründü. Ankara, Konya ve Aksaray sınırlarında yer alan göldeki sıra dışı görüntü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Güneş ışınlarından korunmak için renkli maddeler üreten algler ve yoğunlaşan bakteriler, gölün pembe ve kırmızı tonlara dönüşmesine neden oldu. Doğal güzelliği görmek isteyen ziyaretçiler, Tuz Gölü'ne akın etti.