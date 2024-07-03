Feci kazada iki genç can verdi! Sürat ölüm getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. 2 gencin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN