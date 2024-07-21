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Faydaları saymakla bitmiyor! Şifa deposu: Kozalak pekmezi

Faydaları saymakla bitmiyor! Şifa deposu: Kozalak pekmezi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 19:32
Çam kozalağı pekmezi şifa deposu desek yeridir. KOAH, astım, mide ve karaciğer hastalarına da fayda sağlıyor. Ama bir de işin emek kısmı var ki çok büyük. Binbir zahmet ile hazırlanıyor kozalak pekmezi. Karabük Eskipazar'ın yaylalarından toplanıyor ve 20 saat dev kazanlarda kaynatılıyor. İşte biz de bugün o yolculuğa eşlik ettik...
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