Faydaları saymakla bitmiyor! Şifa deposu: Kozalak pekmezi

Çam kozalağı pekmezi şifa deposu desek yeridir. KOAH, astım, mide ve karaciğer hastalarına da fayda sağlıyor. Ama bir de işin emek kısmı var ki çok büyük. Binbir zahmet ile hazırlanıyor kozalak pekmezi. Karabük Eskipazar'ın yaylalarından toplanıyor ve 20 saat dev kazanlarda kaynatılıyor. İşte biz de bugün o yolculuğa eşlik ettik...

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