Fay yasası'nda neler var? Yeni deprem yönetmeliği neler getiriyor?

Deprem kuşağında bulunan Türkiye depremde çok can kaybetti. Yapı konusunda yeni adımlar atılsa da yeni bir yönetmeliğe deprem yasasına ihtiyaç var. Peki çalışmalarda sona gelinen fay yasası neler getiriyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı. Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Ercan Aksoy aktardı.

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Deprem kuşağında bulunan Türkiye depremde çok can kaybetti. Yapı konusunda yeni adımlar atılsa da yeni bir yönetmeliğe deprem yasasına ihtiyaç var. Peki çalışmalarda sona gelinen fay yasası neler getiriyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı. Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Ercan Aksoy aktardı.