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Fatura cinayetine küfür indirimi! Kiracısını 13 TL için öldürmüştü

DHA
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Giriş: 12.01.2023 11:06
Konya'da Hüseyin Mahir isimli şahıs annesinin kiracısı Mevlüt Kapan'ı, su faturasını 13 TL eksik ödediği iddiasıyla tüfekle vurarak öldürdü. Hüseyin Mahir hakkında verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, küfürleşme yaşandığı için alt sınırdan haksız tahrik indirimi uygulandığı belirtildi. Öldürülen Mevlüt Kapan'ın ailesinin avukatı Tarık Korkmaz, "Dosyada sanığa karşı küfürle alakalı hiçbir ibare bulunmamasına rağmen 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince Kapan'ın sanığa küfür ettiği kabul edildi. Bu kabul, hukuka aykırı'' dedi.
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