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Fatih’te toprak kayması sonucu yol çöktü

Fatih'te toprak kayması sonucu yol çöktü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 10:08
Güncelleme:18.02.2025 10:10
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sultanahmet Binbirdirek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan otelin karşısındaki şantiye alanında toprak kayması yaşandı. Bunun üzerine otel çalışanları şerit çekerek önlem almaya çalıştı. Şerit çekildikten dakikalar sonra yol, şantiye alanına doğru çöktü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, çevrede önlem alan otel çalışanları bir süre panik yaşadı. Olay nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri sokakta çalışma başlattı.
Fatih’te toprak kayması sonucu yol çöktü
Fatih’te toprak kayması sonucu yol çöktü
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