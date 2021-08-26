Fatih'te bir binanın bodrum katında yangın

İstanbul Fatih’te 4 katlı binanın bodrum katında meydana gelen yangın binanın tamamını etkisi altına aldı. Binada yaşayanların tahliye edildiği olayda yaralanan olmazken, yükselen dumanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 17.00 sularında Sümbül Efendi Mahallesi, Hacı Kadın Caddesi'ndeki bir binanın bodrum katında çıktı. 4 katlı binanın bodrum katında başlayan yangın üst katlara kadar çıkarken binadakiler tahliye edildi. Bodrum kattan yükselen dumanlar binanın 4'üncü katına kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale ederek yangını kontrol altına altına aldı.



Olayla anlatan mahalle sakini Rıdvan Bulgan, "Bize haber geldi. Bende yan dairede oturuyorum evden çıktığımızda alt kattan patlamalar geliyordu. İtfaiye ile hortumu açtık. Camları kırdık. O şekilde müdahale ettik" dedi.