Fatih Terim'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, gazeteciler gününü unutmadı. Terim, bir video paylaşarak, "Al Ahli ile oynayacağımız maç öncesinde hepinizin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlamak istedim. İcra ettiğiniz bu kutsal meslekte umarım en doğru şartlarda özgürce çalışmaya devam edersiniz. En kısa sürede görüşmek üzere, hepinize selamlar" ifadelerini kullandı

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