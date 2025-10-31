31 Ekim 2025, Cuma

Fatih Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüpleri'ne malzeme desteği
Fatih Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüpleri'ne malzeme desteği

Fatih Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüpleri'ne malzeme desteği

Giriş: 31.10.2025 11:09
Fatih Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla "Spor Malzemesi Dağıtım Töreni" düzenledi. Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın yanı sıra sporcular, veliler ve kulüp yöneticileri katıldı. Törende farklı branşlarda faaliyet gösteren amatör kulüplere bin 200 adet eşofman, 750 adet futbol topu, 400 adet boks eldiveni 100 adet karate eldiveni ve ecza dolapları dağıtıldı. Katılımcılar, desteklerinden dolayı Fatih Belediyesi'ne teşekkür etti.
