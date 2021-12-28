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Faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı

İHA
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Giriş: 28.12.2021 23:11
Güncelleme:28.12.2021 23:11
Bursa'da freni boşalan inşaat malzemesi yüklü kamyonet çocuk parkına daldı. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu yaralanırken, çocuk parkından kimsenin bulunmaması bir faciayı önledi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İznik ilçesi Çiçekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.E (54) idaresindeki 11 DZ 945 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı freni boşaldı. Freni boşalan kamyonet, sürücüsü olan H.B.E'nin kontrolünden çıkarak çocuk parkına daldı. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdiler. Kamyonette bulunan sürücü H.B.E ve yanında bulunan yolcu E.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulans ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan o sırada parkta kimsenin bulunmaması bir faciayı önledi.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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