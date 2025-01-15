Fabrika kasalarını patlatan çeteye TEM otoyolunda operasyon

Son iki ayda Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da fabrikaların kasalarını patlatan, yakalanmamak için telsizle haberleşip ikiz plaka kullanan ve sadece gözleri gözüken çeteyi Kocaeli Emniyeti TEM otoyolunda düzenlenen operasyon ile yakaladı. Çeteyi çökertmek için polis ekipleri 10 bin aracı inceledi, saatlerce güvenlik kamerası izledi.

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