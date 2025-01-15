15 Ocak 2025, Çarşamba

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Fabrika kasalarını patlatan çeteye TEM otoyolunda operasyon

Fabrika kasalarını patlatan çeteye TEM otoyolunda operasyon

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 13:09
Son iki ayda Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da fabrikaların kasalarını patlatan, yakalanmamak için telsizle haberleşip ikiz plaka kullanan ve sadece gözleri gözüken çeteyi Kocaeli Emniyeti TEM otoyolunda düzenlenen operasyon ile yakaladı. Çeteyi çökertmek için polis ekipleri 10 bin aracı inceledi, saatlerce güvenlik kamerası izledi.
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Fabrika kasalarını patlatan çeteye TEM otoyolunda operasyon
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