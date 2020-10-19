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Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton sonu oluyordu! Saldırıp bacağına dolandı

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Giriş: 19.10.2020 09:40
Son dakika haberi... Bir kadın otomobilinin altında sıkışan 3 metrelik pitonu kurtarmaya çalışırken canından oluyordu. Piton kadına saldırarak bacağına dolandı.

Son dakika haberi... Bir kadın otomobilinin altında sıkışan 3 metrelik pitonu kurtarmaya çalışırken canından oluyordu. Piton kadına saldırarak bacağına dolandı.

Son dakika: Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton sonu oluyordu! Saldırıp bacağına dolandı SON DAKİKA: EZİLMEKTEN KURTARDIĞI 3 METRELİK DEV PİTON SONU OLUYORDU! SALDIRIP BACAĞINA DOLANDI

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