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Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton sonu oluyordu! Saldırıp bacağına dolandı
Son dakika haberi... Bir kadın otomobilinin altında sıkışan 3 metrelik pitonu kurtarmaya çalışırken canından oluyordu. Piton kadına saldırarak bacağına dolandı.
Son dakika haberi... Bir kadın otomobilinin altında sıkışan 3 metrelik pitonu kurtarmaya çalışırken canından oluyordu. Piton kadına saldırarak bacağına dolandı.