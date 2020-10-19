19 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton sonu oluyordu! Saldırıp bacağına dolandı

Son dakika: Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton sonu oluyordu! Saldırıp bacağına dolandı

Son dakika haberi... Bir kadın otomobilinin altında sıkışan 3 metrelik pitonu kurtarmaya çalışırken canından oluyordu. Piton kadına saldırarak bacağına dolandı.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 09:15
  • 1
  • 201
Son dakika: Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton sonu oluyordu! Saldırıp bacağına dolandı

Avustralya'nın Samford Valley kasabasında bir kadın aracının altına sıkışan 3 metrelik pitonu kurtarmak istedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 201
Son dakika: Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton sonu oluyordu! Saldırıp bacağına dolandı

Serbest kalan piton ise kadının bacağına dolandı.

  • 3
  • 201
Son dakika: Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton sonu oluyordu! Saldırıp bacağına dolandı

Acil servisi arayan kadın polis tarafından kurtarılırken, piton yeniden doğaya bırakıldı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 201
Son dakika: Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton sonu oluyordu! Saldırıp bacağına dolandı

Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı. Dev timsahı midesine indiren pitonun hesap edemediği şey ona pahalıya mal oldu. İşte o anlar...

  • 5
  • 201
Son dakika: Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton sonu oluyordu! Saldırıp bacağına dolandı