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ABD'de hava trafiğini felç eden kriz: 1,5 milyon kişi etkilendi
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de hava trafiğini felç eden kriz: 1,5 milyon kişi etkilendi

A Haber ekranlarında ABD'den canlı görüntüler eşliğinde aktarılan bilgilere göre, hava trafik kontrol sistemlerinde yaşanan iletişim arızası nedeniyle ülke genelinde uçak iniş ve kalkışları durduruldu. Federal Havacılık İdaresi'nin saatler süren uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından seferler yeniden başlarken, tam normalleşmenin henüz sağlanamadığı ve yaşanan iptal ile gecikmelerden 1,5 milyon kişinin etkilendiği bildirildi.

Büşra Arga
Editör
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