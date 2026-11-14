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Yeni Parti'de ilk kurultayı bugün! Özgür Özel tek aday: 150 kişilik Parti Meclisi için kritik seçim
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni Parti'de ilk kurultayı bugün! Özgür Özel tek aday: 150 kişilik Parti Meclisi için kritik seçim

Yeni Parti'nin iki gün sürecek 1. Olağan Kurultayı'nda gözler genel başkanlık ve Parti Meclisi seçimlerine çevrildi. Bugün 1.200 delegenin oy kullanacağı genel başkanlık seçiminde Özgür Özel tek aday olarak yarışırken, yarın yapılacak seçimle 150 kişilik Parti Meclisi şekillenecek. Kurultayda yeni siyasi kadroların yanı sıra partinin gelecek dönem izleyeceği siyasi çizginin de belirlenmesi bekleniyor.

Büşra Arga
Editör
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