Eyüpsultan’da kan donduran olay! İnşaatta iş insanının cesedi bulundu

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 45 yaşındaki iş insanı Aytekin Akgül’ün evinin yakınındaki bir inşaatın bahçesinde cansız bedeni bulundu. İşçiler sabah çalışmak üzere geldiği inşaat alanında Akgül’ün cesedi ile karşılaştı. Cenaze, inceleme çalışmalarının akabinde Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, sabah sularında Eyüpsultan Göktürk Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın bahçesinde yaşandı.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde çalışmak için inşaata gelen işçiler, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri inşaat bahçesinde hareketsiz halde yatan kişiye yaptıkları incelemede hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Aytekin Akgül olduğu öğrenildi.



AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekiplerinin durumu yakınlarına bildirmesinin ardından olay yerine gelen Akgül'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından Aytekin Akgül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İnşaatın bahçesinde cesedi bulunan Aytekin Akgül'ün iş insanı olduğu ve Göktürk'te bir restoran işlettiği öğrenildi. Akgül'ün kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.