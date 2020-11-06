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Eylül Yağlıkara'nın ailesi kararı A Haber canlı yayınında değerlendirdi: Kara gözlüme doyamadım...

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Giriş: 06.11.2020 15:02
Güncelleme:06.11.2020 15:17
Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanıklı davada karar bugün açıklandı. Mahkeme kararını A Haber canlı yayınında değerlendiren minik Eylül'ün annesi Şerife Yağlıkara "Evladımın kanı yerde kalmadı, en azından kara gözlü meleğim yerinde huzurla uyuyacak. Bu dünyada ona doyamadım ama öbür dünyada inşallah ona doya doya sarılacağım. Allah bu pisliklerin cezasını versin!" diyerek duygularını dile getirdi. Baba İbrahim Yağlıkara ise "Bize sahip çıkan herkese başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına olmak üzere bu davada destek olan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanıklı davada karar bugün açıklandı. Mahkeme kararını A Haber canlı yayınında değerlendiren minik Eylül'ün annesi Şerife Yağlıkara "Evladımın kanı yerde kalmadı, en azından kara gözlü meleğim yerinde huzurla uyuyacak. Bu dünyada ona doyamadım ama öbür dünyada inşallah ona doya doya sarılacağım. Allah bu pisliklerin cezasını versin!" diyerek duygularını dile getirdi.

Baba İbrahim Yağlıkara ise "Bize sahip çıkan herkese başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına olmak üzere bu davada destek olan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

EYLÜL YAĞLIKARA DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit'in ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapsine, Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit'in ise 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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