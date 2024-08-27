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Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur'un kötü şartlar altında kaldığını söylemişti: Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!

Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur'un kötü şartlar altında kaldığını söylemişti: Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 09:11
Türkiye’ye iade edilmelerine sayılı günler kala anne Eylem Tok’un oğlunun kötü koşullarda yaşadığını söylemesi cezaevi yönetimini öfkelendirdi. Yönetimi "Kağıt oynuyor, kitap okuyor, çok keyifli" diyerek Eylem Tok'un yalanını çürüttü.
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