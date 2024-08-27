27 Ağustos 2024, Salı
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Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur'un kötü şartlar altında kaldığını söylemişti: Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!
Türkiye’ye iade edilmelerine sayılı günler kala anne Eylem Tok’un oğlunun kötü koşullarda yaşadığını söylemesi cezaevi yönetimini öfkelendirdi. Yönetimi "Kağıt oynuyor, kitap okuyor, çok keyifli" diyerek Eylem Tok'un yalanını çürüttü.