Evlenecek çiftler için mobilya ve beyaz eşyada kampanya

Kademeli normalleşme sürecinde 1 Haziran'daki Kabine toplantısından sonra Kovid-19 tedbirleri biraz daha esnetildi. Yeni kurallar kapsamında nişan, nikah, düğün törenlerine izin çıktı. Düğün sezonun açılmasıyla sektörlerde tatlı telaş başladı, İstanbul Haramidere'deki Mobilya Pazarı'nda çiftlere jest olsun diye mobilyalara, beyaz eşyalara indirim yapıldı.

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