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Evladının katlettiği Ayşe’nin cenazesi, gözyaşlarıyla alındı

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Giriş: 01.04.2022 16:10
Adana’da tartıştığı 22 yaşındaki oğlu Kemal Bozkurt tarafından silahla 3 yerinden vurularak katledilen 40 yaşındaki Ayşe Okuyucu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin akabinde ağabeyi ile halası tarafından teslim alındı. Okuyucu’nun 6 sene önce kocasından boşandığı ve çocuklarından ayrı yaşadığı ifade edildi.

Olay, geçen gün saat 18.00 sularında Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3108 Sokak'ta gerçekleşti.

ANNESİNE 3 EL ATEŞ ETTİ

Kemal Bozkurt, 6 yıl önce babasından boşanan ve kendilerinden ayrı yaşayan annesi Ayşe Okuyucu'nun oturduğu eve gitti. Bozkurt, dayısı ile birlikte aynı evde kalan annesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Bozkurt, belindeki tabancayı çıkararak annesine 3 el ateş etti. Kurşunlar, Ayşe Okuyucu'nun boyun, göğüs ve karın kısmına isabet etti. Ayşe Okuyucu kanlar içerisinde yere yığılırken, Kemal Bozkurt ise kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURATARILAMADI

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe Okuyucu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ayşe Okuyucu, kurtarılamadı.

İZİNLİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ YAKALADI

Annesini vurduktan sonra ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Kemal Bozkurt, o sırada izinli olan özel harekat polisi tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürülen Bozkurt'un ilk ifadesinde annesi için, "Başımızı öne eğdi" dediği öğrenildi. Ayşe Okuyucu'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

CENAZEYİ TELSİM ALAN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ayşe Okuyucu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün ağabeyi Yılmaz Okuyucu ve halası Ayşe Okuyucu tarafından teslim alındı. Hala Ayşe Okuyucu, yeğenin cenaze teslimi sırasında gözyaşlarını tutamadı. Okuyucu'nun cenazesi daha sonra götürüldüğü Kozan ilçesindeki Postkabasakal Mezarlığı'na defnedildi.

Kemal Okuyucu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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