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Evine 3 ay önce taşınmıştı! Yangında hayatını kaybetti

Evine 3 ay önce taşınmıştı! Yangında hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.05.2025 01:35
Yangın, saat 20.00 sıralarında merkez Mollarap, Onbaşı Çıkmazı Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Hızla büyüyen alevleri söndürmeyen mahalle sakinleri 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken 63 yaşındaki Aysel Açar’ın cansız bedenine balkonda ulaştı.
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Evine 3 ay önce taşınmıştı! Yangında hayatını kaybetti
Evine 3 ay önce taşınmıştı! Yangında hayatını kaybetti
Evine 3 ay önce taşınmıştı! Yangında hayatını kaybetti
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