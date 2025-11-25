25 Kasım 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Adli Tıp raporu savcılığa sunuldu! Böcek ailesinin ölümünde ‘fosfin gazı’ şüphesi
Almanya’dan İstanbul’a gelen anne, baba ve iki çocuktan oluşan Böcek ailesi, zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitirdi. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor savcılığa ulaştı. Raporda, ailenin fosfin gazına maruz kalarak hayatını kaybettiğine dair güçlü bulgular bulunduğu belirtildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, raporun detaylarını aktardı.