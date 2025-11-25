25 Kasım 2025, Salı

Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı
Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı

Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 18:28
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa'nın en büyük çevre projesinde gelinen noktayı görmek için dalgıç kıyafetlerini giydi ve İzmit Körfezi'nin derinliklerine indi. Bir zamanlar balçıkla kaplı olan zeminde pisi balıkları ve deniz şakayıklarını gören Büyükakın, "Yakın zamanda burada çok daha farklı şeyler görmeye başlayacağız" dedi.
