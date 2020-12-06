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Evin tuvalet klozetinden çıkan yılan hayrete düşürdü!

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Giriş: 06.12.2020 16:25
Güncelleme:06.12.2020 16:40
ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen video izleyenleri hayrete düşürdü. Evin tuvaletindeki klozetten çıkan yılan bu kadarına pes dedirtti. Korkunç anların kaydedildiği video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen video izleyenleri hayrete düşürdü. Evin tuvaletindeki klozetten çıkan yılan bu kadarına pes dedirtti. Korkunç anların kaydedildiği video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Evin tuvalet klozetinden çıkan yılan hayrete düşürdü! EVİN TUVALET KLOZETİNDEN ÇIKAN YILAN HAYRETE DÜŞÜRDÜ!

Klozetten çıkan yılan hayrete düşürdü
Klozetten çıkan yılan hayrete düşürdü
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