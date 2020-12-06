Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Evin tuvalet klozetinden çıkan yılan hayrete düşürdü!
ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen video izleyenleri hayrete düşürdü. Evin tuvaletindeki klozetten çıkan yılan bu kadarına pes dedirtti. Korkunç anların kaydedildiği video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Giriş Tarihi: 06.12.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 16:41
ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen video izleyenleri hayrete düşürdü. Evin tuvaletindeki klozetten çıkan yılan bu kadarına pes dedirtti. Korkunç anların kaydedildiği video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR GOLF SOPASIYLA MÜDAHALE ETTİ
Suda dolaşan yılana müdahale etmek isteyen adam, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için golf sopası kullandı.
Filipinler'in Mindanao adası sakinleri, pirinç tarlasında ilginç derecede büyük bir kobra yılanı görünce şaşkına döndü. Panikleyen köylüler, kobra yılanını öldürünce içinde başka bir yılanın olduğunu fark etti.
Hemen olayı kayda alan köylülerin paylaştığı görüntülere göre, yaklaşık 3.6 metrelik bir kobra yılanı, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir pitonu yutmuş, sadece kuyruğu dışarıda kalmış.