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Evin tuvalet klozetinden çıkan yılan hayrete düşürdü!

ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen video izleyenleri hayrete düşürdü. Evin tuvaletindeki klozetten çıkan yılan bu kadarına pes dedirtti. Korkunç anların kaydedildiği video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Giriş Tarihi: 06.12.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 16:41
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Evin tuvalet klozetinden çıkan yılan hayrete düşürdü!

ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen video izleyenleri hayrete düşürdü. Evin tuvaletindeki klozetten çıkan yılan bu kadarına pes dedirtti. Korkunç anların kaydedildiği video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evin tuvalet klozetinden çıkan yılan hayrete düşürdü!

GOLF SOPASIYLA MÜDAHALE ETTİ

Suda dolaşan yılana müdahale etmek isteyen adam, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için golf sopası kullandı.

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Evin tuvalet klozetinden çıkan yılan hayrete düşürdü!

Korku saçan o anlar ise sosyal medyada 2 milyondan fazla görüntülendi.

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Evin tuvalet klozetinden çıkan yılan hayrete düşürdü!

Filipinler'in Mindanao adası sakinleri, pirinç tarlasında ilginç derecede büyük bir kobra yılanı görünce şaşkına döndü. Panikleyen köylüler, kobra yılanını öldürünce içinde başka bir yılanın olduğunu fark etti.

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Evin tuvalet klozetinden çıkan yılan hayrete düşürdü!

Hemen olayı kayda alan köylülerin paylaştığı görüntülere göre, yaklaşık 3.6 metrelik bir kobra yılanı, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir pitonu yutmuş, sadece kuyruğu dışarıda kalmış.